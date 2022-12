Parigi, i curdi scendono in piazza dopo l’attacco nella capitale

Centinaia di persone si sono radunate per protestare e chiedere risposte alle autorità, dopo l’uccisione di tre curdi in città avvenuta ieri: “Sappiamo di essere in pericolo”, ha detto un portavoce. “C’è bisogno di supporto e considerazione”, ha aggiunto un avvocato del Consiglio democratico

Centinaia di persone appartenenti alla comunità curda in Francia si sono radunate nel centro di Parigi per protestare e chiedere risposte alle autorità, dopo l’uccisione di tre curdi in città avvenuta ieri. Un minuto di silenzio è stato osservato in onore delle vittime e di "tutti i curdi morti per la libertà". Fra i manifestanti molti con gli occhi rossi di lacrime e molte denunce dell'atto di ieri come di una "ingiustizia", di un atto "politico" e di "terrorismo". Le vittime, una donna e due uomini, tutti membri del Consiglio democratico curdo di Francia, sono state uccise ieri in strada a colpi di pistola nel centro della capitale. L'autore dell’attacco è un uomo francese di 69 anni, subito arrestato: secondo le autorità era in attesa del processo d'appello per un attacco a un campo migranti a Parigi avvenuto l’anno scorso.