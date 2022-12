Twitter, Elon Musk convocato in audizione dal Parlamento Ue

Elon Musk continua a far parlare di sé. Questa volta si è visto recapitare una lettera dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, con la richiesta di testimoniare davanti all'organo legislativo dell'Ue. Il Parlamento europeo non ha il potere di obbligarlo a comparire e la sua risposta non è stata ancora resa nota. Il proprietario di Twitter e Tesla ha attirato e continua ad attirare su di sé un’attenzione planetaria. Molte delle polemiche sono legate agli sconvolgimenti arrivati da quando ha acquistato il social media in ottobre per 44 miliardi di dollari.