Turchia, sindaco di Istanbul condannato a quasi 3 anni

Migranti, allo studio del governo Meloni il modello Turchia: cos’è

Ottenere per l’Italia quello che a suo tempo ottenne Ankara: sarà probabilmente questa la richiesta dell’esecutivo al vertice europeo dei ministri degli Interni, in programma a fine mese. In questo modo sarebbe possibile organizzare campi profughi in Nord Africa, soprattutto in Tunisia e Libia, con la presenza di organizzazioni umanitarie e forze militari europee, dove raccogliere le domande d’asilo e preparare un'equa distribuzione in tutta l'Unione

Modello Turchia. Come evidenzia Il Messaggero, nel piano che il governo italiano sta preparando in vista del vertice europeo dei ministri degli Interni in programma a fine mese, c’è infatti la replica di ciò che l’Ue ha fatto per bloccare la rotta balcanica su richiesta della Germania e dei Paesi del Nord Europa travolti dall’ondata dei profughi siriani

UNA RISPOSTA COMUNE EUROPEA – A questo proposito c’è la richiesta esplicita del governo italiano di un regolamento europeo per le navi Ong. “Se ciò non avverrà, dovremo andare avanti con una soluzione nazionale”, dice un ministro che segue il dossier. Traduzione: la riedizione dei decreti sicurezza firmati nel 2018 da Matteo Salvini, con maximulte e sequestro delle navi Ong