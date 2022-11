Turchia, predicatore tv condannato a 8.658 anni per abusi sessualu

Il predicatore televisivo Adnan Oktar è stato condannato in Turchia a 8.658 anni di prigione per aggressioni sessuali e abusi su minori. Descritto come il leader di una setta, Oktar, che amava circondarsi di giovani donne che chiamava le sue “gattine”, era proprietario di una televisione, su cui trasmetteva i suoi sermoni religiosi, con i quali si opponeva in modo particolare all'evoluzionismo.