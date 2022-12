Spazio, perdita di liquido sulla Soyuz. Nessun pericolo per astronauti

La scoperta è stata effettuata dai tecnici di terra russi che avevano notato una perdita significativa di una sostanza sconosciuta dalla parte di poppa della capsula Soyuz MS-22 attraccata al modulo Rassvet. Non si conoscono al momento le cause della perdita, se è dovuta all'impatto di qualche micrometeorite oppure ad un malfunzionamento dei sistemi

Scoperta una perdita di liquido, forse refrigerante, da una capsula Soyuz attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale. È stata individuata questa notte poco prima che due cosmonauti russi iniziassero un'attività extraveicolare già pianificata. Nessun pericolo per l'equipaggio, ha detto un portavoce Nasa, e nelle prossime ore si cercherà di risolvere i problemi alla Soyuz MS-22, che è la scialuppa di salvataggio e di ritorno a Terra per 3 dei 7 membri dell'attuale equipaggio.

La scoperta

approfondimento

Soyuz lanciata nello Spazio: a bordo rifornimenti per la Iss. VIDEO

La scoperta è stata effettuata dai tecnici di terra russi che avevano notato una perdita significativa di una sostanza sconosciuta dalla parte di poppa della capsula Soyuz MS-22 attraccata al modulo Rassvet. Perdita ben visibile in video, in cui appare come una fuoriuscita costante di materiale simile a neve. In contemporanea era stato evidenziato un calo di pressione nel circuito di raffreddamento esterno della capsula. Non si conoscono al momento le cause della perdita, se è dovuta all'impatto di qualche micrometeorite oppure ad un malfunzionamento dei sistemi della Soyuz.