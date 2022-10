Soyuz lanciata nello Spazio: a bordo rifornimenti per la Iss. VIDEO

Scienze

Nato il 5 agosto del 1930 a Wapakoneta, in Ohio, fu non solo un astronauta ma anche un aviatore, un ingegnere e un insegnante. Il 21 luglio 1969 fu la prima persona a mettere piede sull'unico satellite della Terra. È morto il 25 agosto del 2012 a Cincinnati, all’età di 82 anni, a causa di complicazioni dopo un intervento in ospedale

Il padre lavora come revisore dei conti per il governo dello Stato dell'Ohio. Per via del lavoro del genitore, fino all’età di 15 anni Neil Armstrong si deve trasferire ripetutamente con la famiglia in 20 diverse città