Bosnia-Erzegovina ufficialmente candidata all'adesione nell'Ue

Mondo

Da quando la Russia, il 24 febbraio, ha invaso l’Ucraina, il tema dell’ ingresso di Kiev nell’Ue è tornato al centro del dibattito . Ma la strada per entrare nell’Unione è complessa: il procedimento dura diversi anni e il Paese che chiede di entrare deve soddisfare una serie di requisiti che spaziano dal rispetto dei diritti agli standard economici

L'Ucraina ha con l'Unione europea un accordo di associazione, entrato in vigore il primo settembre 2017. Si tratta di uno strumento che promuove l'approfondimento dei legami politici, il rafforzamento dei collegamenti economici e il rispetto dei valori comuni. La zona di libero scambio globale e approfondita (Dcfta) è la parte economica dell'accordo che punta ad offrire un quadro per la modernizzazione dell'economia e delle relazioni commerciali dell'Ucraina. Ad oggi, il Paese ha presentato una domanda di adesione, ma non è stata avviata