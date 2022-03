7/10 ©Ansa

Anche sul fronte della lotta alla corruzione il Parlamento ha notato diverse criticità e si è detto "profondamente preoccupato per l'elevato livello della sistematica pressione politica e per gli atti di intimidazione perpetrati, purtroppo non per la prima volta, nei confronti del presidente della Banca nazionale dell'Ucraina”. Inoltre la plenaria di Strasburgo ha inviato a Kiev a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata