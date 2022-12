Ucraina, Zelensky: "Putin? Con la sua morte la guerra finirebbe"

Se Vladimir Putin morisse? Allora finirebbe la guerra tra Ucraina e Russia. Volodymyr Zelensky ha risposto così al conduttore televisivo americano David Letterman che gli chiedeva cosa succederebbe in caso di morte del presidente russo. "Ipotizziamo che Putin prenda un brutto raffreddore e muoia, che accidentalmente cada da una finestra e muoia. La guerra continuerebbe?", gli ha chiesto Letterman durante l'intervista. "No", risponde secco il leader ucraino. "Non ci sarebbe la guerra, no". (GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).