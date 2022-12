Russia, Putin non terrà la conferenza stampa di fine anno

Economia

Russia, quali sono i “trucchi” per aggirare l’embargo Ue sul petrolio

Mosca avrebbe preparato una serie di stratagemmi per non rispettare le nuove regole comunitarie in materia di greggio, in modo tale da non rischiare di perdere fino a 600mila barili al giorno di mancate esportazioni. “Puoi escogitare ogni furbizia, ma c’è troppo prodotto da spostare: i russi faranno fatica a mantenere intatte le proprie uscite”, ha dichiarato Craig Kennedy, esperto in materia del Davis Center di Harvard

Lunedì 5 dicembre scatta ufficialmente l'embargo europeo al petrolio russo ma Mosca, da quanto sembra, si è già attrezzata per aggirarlo

GLI STRATAGEMMI – L’idea principale sarebbe quella di aggirare il blocco attraverso "navi fantasma" che disconnettono i sistemi di localizzazione e registrano le petroliere in paradisi fiscali dove vengono offerte bandiere di copertura. Altro escamotage, secondo il Wall Street Journal, è il trasbordo del greggio in navi più grandi mischiandolo con un olio dalle caratteristiche simili. La legge prevede infatti che per essere considerato russo, il petrolio deve provenire almeno per il 51% da aziende del Paese