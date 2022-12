Indonesia, esplosione in una miniera: almeno 10 morti

Almeno dieci persone sono rimaste uccise nell'esplosione di una miniera di carbone sull'isola di Sumatra. L'incidente, informano i servizi di soccorso nazionali, sarebbe stato provocato da una fuga di metano. Sono stati finora recuperati i corpi di dieci minatori mentre altri quattro sono stati tratti in salvo. I soccorritori hanno utilizzato soffiatori e aspiratori per rimuovere i gas dalla miniera per rendere sicuro l'ingresso.

"Ultima vittima recuperata in un tunnel lungo 240 metri"

I video distribuiti dalla National Search and Rescue Agency mostrano i soccorritori che trasportavano sulle barelle le persone recuperate ancora vive e davano loro ossigeno. In altri filmati si vedono i sacchi per cadaveri, come riportato da Abc News. “L'ultima vittima è stata trovata in un tunnel lungo 240 metri. La maggior parte delle vittime ha riportato ustioni. Tutti i sopravvissuti hanno sofferto di mancanza di ossigeno e sono stati evacuati per ulteriori cure", ha detto Octavianto, portavoce dell'agenzia locale di ricerca e soccorso.