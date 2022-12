Iran, eseguita la prima condanna a morte di un manifestante

La magistratura della Repubblica islamica ha annunciato che Mohsen Shekari - arrestato nell'ambito delle manifestazioni che, da quasi tre mesi , chiedono maggiori libertà in Iran - è stato giustiziato. Si tratta della prima esecuzione di un manifestante dall'inizio delle proteste anti-governative nel Paese, scattate a metà settembre dopo la morte, in custodia della polizia morale, di Mahsa Amini.

Punito per il reato di "guerra contro Dio"

Come ricorda la Bbc nella sua edizione in farsi, un tribunale rivoluzionario aveva giudicato Shekari colpevole del reato di "guerra contro Dio" per aver bloccato una strada "con l'intento di creare terrore e uccidere" e aver ferito "intenzionalmente", con un'arma da taglio, un membro della forza paramilitare dei Basij, mentre era in servizio. Secondo la magistratura, l'imputato avrebbe confessato. La sentenza era stata poi confermata dalla Corte Suprema.