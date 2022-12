Saman Abbas, salta udienza per il padre in Pakistan: manca il giudice

L'uomo si sarebbe dovuto presentare oggi in tribunale, ma la seduta è stata annullata. La nuova data, ha spiegato un funzionario, sarà comunicata in seguito

Non ci sarà oggi l'udienza per Shabbar Abbas, il padre di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da Novellara nell'aprile 2021 e il cui corpo è stato presumibilmente trovato nelle campagne vicino al casolare dove abitava. La seduta è stata annullata perché il giudice che si occupa del caso era in licenza. "Il giudice istruttore è in congedo, quindi oggi non si svolgerà alcun procedimento; la data della prossima udienza sarà comunicata in seguito", ha dichiarato all'agenzia Ansa un funzionario del tribunale.