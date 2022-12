Germania, accoltella due ragazze mentre andavano a scuola: arrestato

L'attacco alle due adolescenti, che ora sono ricoverate in ospedale, è avvenuto a Illerkirchberg, paese che si trova nel distretto di Alb-Donau, vicino a Ulm, fra Stoccarda e Monaco di Baviera. Subito dopo l'attacco, l'aggressore è scappato in un centro di accoglienza per rifugiati dove è stato fermato dalla polizia

Due ragazze sono state aggredite e ferite gravemente da un uomo armato di coltello mentre andavano a scuola a Illerkirchberg, nel Baden-Wurttemberg, in Germania. Il presunto autore dell’agguato, avvento intorno alle 7:30 di questa mattina, è stato arrestato dopo che era scappato in un centro di accoglienza per rifugiati, ma non è chiaro se vivesse in nell'edificio. L’operazione è stata condotta dalla polizia con l'ausilio di una task force speciale. Secondo la Bild on line due adolescenti di 13 e 14 anni sono state ricoverate in ospedale.