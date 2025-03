Usa, Trump invoca poteri di guerra per deportare gang venezuelane

Trump: "Minacce di invasione contro il territorio Usa"

"Ritengo e dichiaro che la" gang venezuelana "TdA sta perpetrando, tentando e minacciando un'invasione o un'incursione predatoria contro il territorio degli Stati Uniti", ha scritto Trump nella sua dichiarazione. L'ordine è arrivato in un momento in cui più tribunali federali stanno esaminando i ricorsi di vari cittadini stranieri che hanno fatto causa per bloccare le imminenti deportazioni, a loro dire avviate in base all'ordine firmato da Trump.