Ucciso “in battaglia” il capo dell'Isis: nominato il nuovo califfo

Erano le 22:30 del 14 luglio 2016 . La città di Nizza stava celebrando con uno spettacolo di fuochi d'artificio la Festa nazionale francese sul lungomare della Promenade des Anglais quando Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, 31enne con doppia cittadinanza francese e tunisina –neojihadista, si scoprirà in seguito - preme il pedale dell’acceleratore di un autocarro e si scaglia sulla folla

L’ATTENTATO - Si stima che quella sera ci fossero circa 30mila persone sulla via della passeggiata simbolo della città. I feriti sono 458, i morti - tra chi è deceduto subito e chi dopo qualche giorno, in conseguenza delle ferite riportate - saranno in tutto 86, di cui 15 minorenni e sei italiani. Il 15 luglio lo Stato islamico rivendica l’attentato