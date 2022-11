Spagna, tre migranti sopravvivono 11 giorni sul timone di una nave

Pur di arrivare in Europa, tre giovani migranti africani, probabilmente senegalesi, hanno rischiato la vita viaggiando per 11 giorni seduti sul timone di un'enorme petroliera partita dalla Nigeria alla volta delle isole Canarie, dove sono giunti disidratati e indeboliti ma vivi. Si sono nascosti in un piccolo spazio sotto la poppa, proprio dove il timone si inserisce nella nave, e dove in caso di mare grosso non ci sarebbe stato scampo. Come ha dichiarato la responsabile del centro di soccorso marittimo di Las Palmas, si tratta di un luogo "non certo adatto ad ospitare persone in mare aperto, dove i migranti hanno corso il rischio di morire per disidratazione, annegamento o ipotermia. Soprattutto è un luogo che quasi sempre è pieno d'acqua di mare".