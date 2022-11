La vittoria del Marocco ai Mondiali in Qatar contro la nazionale belga ha scatenato festeggiamenti che sono degenerati in guerriglia urbana. Decine di persone hanno distrutto arredi urbani, appiccato il fuoco ad auto, scooter e monopattini elettrici. Dopo l’intervento degli agenti in divisa anti-sommossa sono iniziati tafferugli. Appello del sindaco: “Non venite in centro”