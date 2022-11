Istanbul, Farnesina conferma: italiana arrestata durante corteo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Mondo

Un’italiana è stata arrestata a Istanbul, in Turchia, mentre partecipava a una manifestazione per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, non autorizzata dalla prefettura locale. Dopo la denuncia su Instagram dalle attiviste dell’associazione Mor Dayanisma ("solidarietà viola" in turco) è arrivata la conferma della Farnesina, che ha confermato il fermo della connazionale. L'ambasciata di Ankara e la sede diplomatica di Istanbul, spiegano al ministero degli Esteri, sono in continuo contatto con le autorità turche e con il padre della giovane. "Sta bene ed è riuscita a sentire i suoi cari in Italia", hanno dichiarato alcuni attivisti che sono riusciti a incontrare la giovane presso la stazione di polizia del quartiere Karakoy, dove si trova al momento.