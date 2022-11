Twitter, dopo sondaggio Elon Musk ripristina account banditi

Musk: "Il popolo ha parlato"

“Il popolo ha parlato, l'amnistia comincia la prossima settimana", ha twittato Musk. Nei giorni scorsi aveva usato un referendum analogo per riammettere l’ex presidente americano Donald Trump, che per ora preferisce però restare sul suo social Truth.

Chiude la sede di Bruxelles

Intanto la sede europea di Twitter a Bruxelles chiude. I 6 dipendenti del team hanno lasciato i loro incarichi a seguito dell'ultimatum inviato via mail da parte di Musk come parte del suo piano di tagliare di 7.500 posti di lavoro. Come si apprende da fonti vicine al dossier, lo smantellamento dell'ufficio, e le nuove misure che sta adottando il nuovo ceo, preoccupano la Commissione europea. Nei giorni scorsi era stata la stessa vicepresidente Ue Margrethe Vestager a evidenziare che il nuovo

modello di business appariva "del tutto imperfetto".