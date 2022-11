Midterm: Sarah Palin sconfitta, rieletta senatrice dem Mary Peltola

Mondo

Elezioni Midterm, chi sono i nuovi governatori Usa. FOTO

Alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti non si è votato solo per la Camera dei rappresentanti e per il Senato, ma anche per la guida di 36 Stati. Ecco i risultati

Alle elezioni di midterm negli Stati Uniti non si è votato solo per il rinnovo dei 435 seggi della Camera dei rappresentanti e per un terzo di quelli del Senato, ma anche per i nuovi governatori di 36 Stati a stelle e strisce. Ecco i risultati dati per certi dai media Usa

I GOVERNATORI REPUBBLICANI: FLORIDA - Riconfermato governatore della Florida il repubblicano Ron DeSantis. Italo-americano, è tra i possibili candidati per la Casa Bianca, dove sarebbe il principale rivale di Donald Trump se anche il tycoon decidesse di scendere di nuovo in campo, come di fatto ha già lasciato intendere