"Russia Stato terrorista" via libera a risoluzione dal Parlamento Ue

Mondo

Con l’arrivo della pioggia e del freddo in Ucraina, la strategia militare deve cambiare per adattarsi alle nuove condizioni meteo e del terreno. Per esempio, i rovesci renderanno le strade fangose e difficilmente percorribili per i mezzi ruotati. Fanpage ha intervistato il generale Giorgio Battisti, analista militare e già comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia per capire cosa potrebbe succedere nel conflitto