Manara contro Musk: "Usa i miei disegni come meme senza permesso"

Il celebre illustratore Milo Manara contro Elon Musk per l'utilizzo di un suo disegno sui social senza autorizzazione. Musk ha infatti utilizzato un disegno di Manara per sfidare Donald Trump a pubblicare il primo tweet: un meme religioso a sfondo sessuale molto esplicito per suggerire che l'ex presidente sta faticando a tenersi alla larga da Twitter. "Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più... Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44 miliardi di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro!" ha scritto Milo Manara su Facebook, riprendendo proprio il tweet in questione.