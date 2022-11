Turchia, morti e feriti per razzi lanciati da forze curde siriane

Continua a salire il bilancio delle vittime e dei feriti di un attacco missilistico in territorio turco

Sale a tre il numero delle persone che hanno perso la vita per un attacco con razzi sparati da forze curde in territorio siriano. Sei finora i civili rimasti feriti. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Interno Suleyman Soylu, come riporta l'agenzia turca Anadolu. Tra le vittime un insegnante e un minorenne, riporta Sabah. Cinque razzi sono stati sparati dalle forze curde questa mattina a sud di Instabul. I missili hanno colpito la città turca di Karkamis. Lo ha annunciato il governatore della provincia di Gaziantep che si trova al confine con la Siria.