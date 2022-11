Attentato a Istanbul, cos'è il PKK e perché la Turchia accusa i curdi

Una via sempre molto frequentata anche dagli stranieri. Potrebbe essere solo un caso che le sei vittime accertate dell’attentato di Istanbul siano tutte turche. Istiklal Caddesi (conosciuta come la via Montenapoleone della cittadina sul Bosforo) è colma di vetrine, bar, ristoranti ed è vicinissima a piazza Taksim. Chi ha colpito lì sapeva di uccidere passanti e turisti. Per la Turchia, dietro l’attentato di domenica scorsa ci sarebbero i curdi del PKK che potrebbero colpire di nuovo e presto.