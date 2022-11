Chi è Ahlam Albashir, la donna accusata dell'attentato a Istanbul

Mondo

Una donna è stata arrestata per l'attentato che ha ucciso ieri a Istanbul sei persone. Siriana, originaria della regione di Afrin, avrebbe agito su ordini dati da Kobane, nel nord della Siria, dal partito curdo armato Pkk, che Ankara aveva indicato già questa notte come responsabile dell'attacco. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu. Il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, scrive sempre Anadolu, ha detto che la donna, identificata come Ahlam Albashir, sarebbe fuggita in Grecia se non fosse stata arrestata. Ma il Pkk nega qualsiasi coinvolgimento