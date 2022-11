Qatar, giornalista derubata in diretta. La polizia: “Decidi la pena”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



“Cosa vuoi che facciamo al ladro appena lo troviamo? Cinque anni di carcere o l’espulsione?”. Una domanda che ha lasciato basita la giornalista argentina Dominique Metzger, inviata in Qatar per seguire il Mondiale per la rete “Todo Noticias”, alla quale era stata rubato in diretta il portafoglio, con all’interno la carta d’identità, il denaro e le carte di credito. “Ho detto loro che rivoglio solo il mio portafoglio, non prenderò la decisione per il sistema giudiziario”, ha raccontato la giornalista alla sua rete (MONDIALI QATAR: LO SPECIALE - LA DIRETTA).