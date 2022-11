Ue, Di Maio indicato inviato speciale nel Golfo: attesa nomina Borrell

Politica

A quasi un mese dalle elezioni del 25 settembre molti ex deputati e senatori hanno deciso cosa fare, una volta chiuso il capitolo politico: c’è chi ha scelto di aprire un bar a Barcellona, chi rimarrà nei quadri del proprio partito e chi invece svolgerà consulenze nei campi in cui ormai si è specializzato. Alcuni però, come Luigi di Maio e Gianluigi Paragone, non hanno ancora scelto la loro nuova professione