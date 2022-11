Fbi, indagine su morte giornalista Abu Akleh uccisa in Cisgiordania

La giornalista era morta lo scorso 11 maggio dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile che, secondo un’indagine dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, era stato sparato da un soldato israeliano

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha avviato un’indagine sulla morte della giornalista palestinese-americana di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, uccisa lo scorso maggio mentre stava seguendo un’operazione dell’esercito israeliano in un campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. L’indagine è arrivata dopo mesi di pressioni da parte della famiglia di Abu Akleh e grosse perplessità rispetto alle investigazioni condotte dalle autorità israeliane. Il caso potrebbe creare tensioni tra Stati Uniti e Israele, paesi storicamente in buoni rapporti.