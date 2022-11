Immagini impressionanti quelle che arrivano dalla Cina dove un’auto Tesla model Y, colore bianco, corre a folle velocità in strada causando la morte di due persone e il ferimento di tre pedoni, per poi schiantarsi contro un edificio. Il video di circa un minuto risale al 5 novembre scorso, ma la notizia è stata data solo nelle ultime ore. La casa automobilistica di Elon Musk ha fatto sapere che aiuterà la polizia cinese a indagare sull’incidente.

L’incidente

approfondimento

Lo scontro è avvenuto nella provincia meridionale del Guangdong. Una corsa folle quella della macchina Tesla che sfreccia a tutta velocità lungo una strada tranquilla, poco trafficata ma con molte case , negozi e gente in bicicletta. Il bilancio è drammatico, i media locali parlando di due morti e tre feriti. Le vittime sono un motociclista e una liceale secondo quanto riferito da “Jimu News” che ha pubblicato il video (GUARDA IL VIDEO). Nel girato si vedono persone e oggetti che saltano come birilli al passaggio dell’auto impazzita che non si ferma davanti a niente e nessuno per poi andarsi a scontrare contro altri veicoli e un ciclista.