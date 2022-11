Usa, mistero sulla morte di quattro studenti vicino all'Università

I corpi dei giovani sono stati trovati senza vita domenica mattina. La polizia indaga per omicidio. Tre studenti uccisi anche in un'università della Virginia, dove un altro ragazzo ha aperto il fuoco

Quattro studenti dell’Università di Moscow, nello stato americano dell’Idaho, sono stati trovati morti domenica in una casa appena fuori dal campus universitario ed è stata aperta un’indagine per omicidio. Lo riporta la Cnn, secondo cui, la polizia ha ricevuto una chiamata per una “persona priva di sensi” prima di scoprire i quattro cadaveri.

L'Università: "Sosterremo studenti e famiglie"

“È con profonda tristezza che condivido con voi che l'università è stata informata oggi della morte di quattro studenti dell'Università dell'Idaho che vivevano fuori dal campus ritenuti vittime di omicidio", ha reso noto il presidente dell’università Scott Green. “Le famiglie degli studenti sono state informate e l'università sta lavorando per assistere con le indagini della polizia, ha aggiunto. “Siamo grati per il sostegno della comunità e per gli sforzi in corso del Dipartimento di Polizia. L'università si impegna a sostenere studenti e famiglie in questo momento difficile", ha affermato Green.