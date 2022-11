Mondiali 2022 in Qatar, i tifosi dormiranno nei container nel deserto

Le strutture allestite per accogliere pubblico e giornalisti hanno un costo a partire da 200 euro. Ma offrono poco più dei servizi essenziali e dimensioni ridottissimme per ospitare gli oltre 60 mila supporter attesi quotidianamente dal 20 novembre ascolta articolo Condividi

Un'accoglienza tutt'altro che mondiale. A pochi giorni dal via alla Coppa del Mondo (LEGGI LA GUIDA ALLE PARTECIPANTI), previsto per il 20 novembre, fanno scalpore le immagini in arrivano dal Qatar, che mostrano le strutture ricettive destinate ai tifosi meno facoltosi. Il costo medio per una stanza d’hotel in Qatar è molto alto e, per questo, si è deciso di allestire piccoli complessi di mini appartamenti a un prezzo modesto.

Costo medio a partire da 200 dollari approfondimento Mondiali Qatar, l'ambasciatore: "L'omosessualità è un danno mentale" Si tratta, in realtà, di veri e prori container, il cui costo per una notte, come riportato da diverse testate, oscilla tra i 200 e i 270 dollari. Queste stanze vanno a formare una sorta di mini villaggio in periferia di Doha, che, nelle intenzioni, dovrebbe accogliere i 60 mila tifosi in arrivo quotidianamente nell'emirato. Gli interni sono decisamente poco appariscenti, con due letti singoli o un letto matrimoniale. Spazio anche per due comodini e due piccoli armadi nella camera multipla e un armadio a tre ante nella matrimoniale.

Forti folate di vento e tempeste di sabbia Presenti ovviamente i servizi igienici, ma anche un mini frigorifero e ciò che serve per preparare il tè o il caffè. Tra le note negative anche la posizione di questo mini villaggio: è in mezzo al deserto e alcuni giornalisti che sono stati in Qatar hanno già assistito a forti folate di vento e tempeste di sabbia.