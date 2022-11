Iran annuncia di aver sviluppato il primo missile ipersonico

Il generale Amirali Hajizadeh, comandante dell'unità aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie, ha annunciato oggi che l’Iran ha sviluppato per la prima volta un missile ipersonico in grado di penetrare tutti i sistemi di difesa. Gli ingegneri militari ritengono che “non ci saranno tecnologie in grado di contrastarlo per decenni”

In un momento di grande preoccupazione negli sviluppi della guerra Russia Ucraina (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) e dell'ammissione, da parte di Teheran, di aver consegnato droni alla Russia, arriva oggi dall’Iran una notizia militare di portata storica. Il generale Amirali Hajizadeh, comandante dell'unità aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie ha comunicato che il suo Paese “ha sviluppato per la prima volta un missile balistico ipersonico in grado di penetrare tutti i sistemi di difesa e che sarà in grado di violare tutti i sistemi di difesa antimissile"

Il nuovo missile balistico ipersonico

"Questo nuovo missile passerà attraverso tutti i sistemi di test di difesa missilistica e non credo che ci saranno tecnologie in grado di contrastarlo per decenni", ha affermato Hajizadeh. Il missile “è stato creato per distruggere i sistemi antimissilistici nemici" e rappresenta "un grande salto generazionale nella produzione di missili". L'annuncio all'indomani dell'ammissione, da parte di Teheran, di aver consegnato droni alla Russia, smentendo però di aver lo fatto da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Un missile ipersonico, che come quelli tradizionali può trasportare testate nucleari, viaggia a una velocità 5 volte superiore a quella del suono.