Nepal, terremoto di magnitudo 5.6 nella notte: diversi morti e feriti

Il primo episodio sismico, con epicentro nel Mar Adriatico, si è registrato intorno alle 7 di mattina, con magnitudo 5.7. Fino alle 13 sono state registrate altre 64 scosse. Eventi avvertiti anche a Roma, Bologna, Firenze e in Trentino-Alto Adige. Curcio: 'Non si registrano criticità'. L'Ordine dei Geologi delle Marche: 'Uno dei terremoti più forti dal '900'

Uno sciame di scosse di terremoto molto forti ha fatto tremare le Marche in mattinata. Urbino, Ancona, Fano: molte le città interessate dal sisma. Gli eventi sismici iniziali, registrati intorno alle 7 di mattina, sono durati diversi secondi. Secondo i dati diffusi da Ignv il primo ha raggiunto una magnitudo di 5.7 : è la scosse più forte mai registrata nella costa settentrionale marchigiana da quella del 1930, che aveva colpito Senigallia con magnitudo 5.8. In foto: la stazione di Ancona

L'epicentro del terremoto è stato infatti localizzato al largo della costa delle Marche settentrionali, nella zona del Mar Adriatico davanti a Pesaro e Fano. Le scosse sono state sentite anche al di fuori della regione, in città come Roma, Firenze e Bologna e anche al Nord Italia, in Trentino-Alto Adige, in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia