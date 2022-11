Norvegia, principessa Martha Louise lascia casa reale per lo sciamano

Martha Louise si ritira dalle sue funzioni ufficiali per la casa Reale di Norvegia rinunciando al ruolo di patrona reale. Manterrà il suo titolo di principessa, che però non dovrà essere utilizzato in alcuna attività commerciale. E il suo futuro marito non potrà rappresentare in alcun modo la Casa Reale, né vantare alcun legame

L’annuncio arriva in un video su Instagram: "Dopo un periodo di molte domande, ho deciso che al momento non svolgerò più funzioni ufficiali per la Casa Reale” ha detto la principessa Martha Louise di Norvegia, 51 anni, che vuole sposare a tutti i costi il suo fidanzato, lo sciamano statunitense Durek Verrett. Una scelta coraggiosa e meditata. “ Sto prendendo questa decisione in accordo con i miei genitori, il re e la regina, al fine di creare pace intorno alla casa reale” ha aggiunto la principessa che manterrà il titolo, senza poterlo usare in alcun modo. D'ora in poi, non rappresenterà più la monarchia norvegese in cerimonie ufficiali e cederà anche i suoi incarichi di rappresentanza in associazioni di beneficenza ad altri membri della famiglia reale. Anche il futuro marito della principessa non potrà rappresentare la casa Reale.