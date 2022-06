Norvegia, principessa Martha Louise sposerà lo sciamano Durek Verrett

"L'amore trascende e ci fa crescere" ha scritto la futura sposa, quarta nella linea di successione al trono norvegese, sui social. Al dito un anello di smeraldo. “Sono felice fino alle lacrime all’idea di poter trascorrere il resto della mia vita con una donna dal cuore puro" ha risposto lo sposo, guru delle star americane ascolta articolo Condividi

L’annuncio è arrivato tramite doppio post su Instagram. “Sono così felice di sposare lo Sciamano Durek, l'uomo che mi fa battere il cuore, colui che vede in me tutto il mio potenziale, colui che mi fa ridere e con il quale posso lasciarmi andare” ha scritto lei. “Sono felice fino alle lacrime all’idea di poter trascorrere il resto della mia vita con una donna dal cuore puro, angelica, saggia e potente che rappresenta tutti i livelli di una dea ai miei occhi” ha risposto lui. Matrimonio in vista, quindi, per la principessa norvegese Martha Louise che, dopo oltre tre anni di fidanzamento, convolerà a nozze con il guru delle star americane.

Il comunicato ufficiale dei Reali “Insieme, come una coppia spirituale piena di sentimento, useremo il nostro potere per sostenere le persone a creare un mondo basato sull'amore e sull'accettazione. Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro amore” ha scritto il futuro sposo come commento alla foto in cui guarda, con aria sognante, la principessa. I genitori della sposa, re Harald e la regina Sonja, dopo l'annuncio del matrimonio hanno augurato alla coppia, con un comunicato ufficiale, “ogni felicità”. Märtha Louise di Norvegia e Durek Verrett stanno insieme da due anni. Nel 2017 lei aveva divorziato dallo scrittore Ari Behn, poi morto suicida. Madre di tre figlie ha sempre difeso il futuro marito dalle accuse di “truffatore” ricoltagli dai media norvegesi. "Non spetta a voi giudicarmi. Non scelgo un uomo per soddisfare nessuno di voi, né le norme o gli schemi che avete nella testa", aveva detto già nel 2019.

La carriera Non conforme alle regole, prima reale norvegese a divorziare, Martha Louise ha fatto la cantante, la fisioterapista e la cantastorie per bambini. Una carriera, quella nel mondo dello spettacolo, che le è costata la perdita del trattamento di Altezza Reale. Dall’anno scorso la donna, quarta nella linea di successione al trono norvegese, vive negli Stati Uniti dove ha fondato una “Scuola degli angeli”, un centro di terapia alternativa. Lui, all’anagrafe Durek Verrett, ha 47 anni, lavora a Los Angeles e viene definito dalla stampa come una "guida spirituale e guaritore di talento" e “ponte tra il mondo fisico e il mondo spirituale”.