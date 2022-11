Usa, vinti 2 miliardi alla lotteria: jackpot più alto della storia

Mentre in Italia il jackpot del Superenalotto ha superato i 300 milioni di euro, negli Stati Uniti un biglietto della lotteria Powerball ha portato nelle tasche di un fortunato vincitore 2,04 miliardi di dollari. Il ticket, ha reso noto la Abc , è stato comprato venduto in una stazione di servizio ad Altadena, nella contea di Los Angeles, in California. Un jackpot che batte il record di denaro vinto da una sola persona nella storia del Powerball, che era di 758,7 milioni di dollari nel 2017, ma supera anche il record di vincite di tutti i tempi detenuto da un vincitore della lotteria Mega Millions con 1,6 miliardi di dollari nel 2018. Powerball è una lotteria attiva in 45 Stati, più la capitale Washington, Porto Rico e le Isole Vergini.

La probabilità di vincere era una su 292,2 milioni

vedi anche

Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare?

Il premio, sottolinea l'emittente Usa, è il più alto della storia mai offerto in una lotteria. L'estrazione dei numeri vincenti è avvenuta con dieci ore di ritardo a causa di un problema tecnico legato alla lotteria del Minnesota, che non è riuscita a completare in tempo le procedure di sicurezza. La probabilità di aggiudicarsi il jackpot era pari a una su 292,2 milioni, secondo Powerball, la società organizzatrice del concorso. Ventidue persone hanno vinto un milione di dollari per aver indovinato i cinque numeri vincenti ma non il numero Powerball. Le estrazioni avvengono tre volte a settimana e il premio più elevato non veniva vinto dallo scorso 4 agosto. Chi si aggiudica il jackpot, il cui ammontare dichiarato è al lordo di tasse statali e federali, può riceverlo in un'unica soluzione o in trenta rate annuali per 29 anni.