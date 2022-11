Uk, cade primo pezzo governo Sunak: via viceministro Williamson

I precedenti di Williamson

Sir Gavin Williamson si è dimesso dopo le accuse di bullismo, precisando che intende scagionarsi da "qualsiasi illecito". Nella sua lettera di dimissioni ha scritto che avrebbe lasciato il governo con "profonda tristezza", ma ha offerto al primo ministro Rishi Sunak il suo "pieno e totale sostegno". Quindi ha spiegato di aver "confutato" la sua "passata condotta", ma ha anche messo nero su bianco che quanto è accaduto è diventato una vera e propria distrazione dal "buon lavoro" del governo. Infine ha aggiunto che avrebbe rispettato una procedura di reclamo relativa ai messaggi che ha inviato a un collega - all'origine delle accuse a lui rivolte - e che si era scusato con il destinatario. La vicenda aveva assunto toni sempre più allarmanti quando domenica erano stati pubblicati una serie di messaggi di testo offensivi, pieni di imprecazioni, e inviati all'ex ministra-capo gruppo Wendy Morton, fedelissima dell'ex premier Liz Truss. Nonostante la situazione sempre più imbarazzante per il governo Tory, nelle scorse ore il premier Rishi Sunak aveva ribadito la sua fiducia nel viceministro, anche se ieri aveva definito "inaccettabili" le parole emerse dalle rivelazioni dei media. Ma di fronte della crescente polemica il viceministro si è fatto da parte. A traballare nel governo Sunak è rimasta la poltrona della ministra dell'Interno e falco anti-immigrazione Suella Braverman, presa di mira per la gestione degli sbarchi attraverso la Manica e per esser stata ripescata dal neo premier pochi giorni dopo essersi dimessa dal governo di Liz Truss in seguito alla violazione dei codici sulla sicurezza delle comunicazioni ministeriali.