Dalle parole ai fatti. Un giornalista cileno parla in diretta tv di un fenomeno di microcriminalità in aumento nella capitale Santiago del Cile, le rapine in villa, quando tutto ad un tratto diventa lui stesso vittima di un furto un po' bizzarro visto che il ladro in questione è un pappagallo. Nel video di un minuto girato dal canale Chilevision, si vede il simpatico pennuto che si posa sulla spalla dell’anchorman Nicholas Krumm che prima fa finta di nulla, e continua a parlare al microfono della breaking news. Dopo pochi secondi, vedendo che il pappagallo non se ne va, il giornalista cerca invano di cacciarlo dalla scena, allunga pure il braccio per chiedere aiuto agli operatori. È a quel punto che l’uccello entra in azione, ruba col becco l’auricolare infilato nell’orecchio sinistro di Krumm e spicca il volo col bottino.