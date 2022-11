1/10 ©IPA/Fotogramma

In vista del Natale, tornano i mercatini in varie città europee. Nelle casette di legno ricche di prodotti di vario genere si respira l’aria natalizia come se si fosse a casa di Babbo Natale. Ecco 10 mete da non perdere per visitare i più belli e instagrammabili mercatini di Natale. Da citare è Berlino dove, dal 22 novembre al 9 dicembre, se ne trovano diversi. Circa una trentina di mercatini vengono allestiti in strade e piazze principali e secondarie. Tra le bancarelle si trovano soprattutto oggetti d’artigianato e gastronomia

