Usa: "La Cina sta sviluppando rapidamente armi nucleari"

Il capo del comando strategico degli Usa, che sovrintende al programma di armi nucleari degli Stati Uniti, ha lanciato un avvertimento: "Pechino sta mettendo in campo le sue capacità militari più rapidamente di noi"

"La nave sta lentamente affondando perché Pechino sta mettendo in campo le sue capacità militari più rapidamente di noi", ha dichiarato l'ammiraglio Charles Richard ad un evento a porte chiuse, mercoledì, di cui la Cnn ha dato ora notizia. I commenti sono stati anche pubblicati da un articolo del Dipartimento della Difesa, venerdì. "Non importa quanto sia buono il nostro piano operativo o quanto siano bravi i nostri comandanti, o quanto siano buone le nostre forze, non ne avremo abbastanza”, ha detto ancora Richard.