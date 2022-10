Guerra Ucraina, Cina favorevole a negoziati tra Russia, Usa e Kiev

La Russia “si è detta disponibile a un dialogo con Ucraina e Stati Uniti”, scelta che la Cina “accoglie con favore”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, in alcune dichiarazioni riportate dal Global Times riguardo al colloquio telefonico avvenuto ieri tra i ministri degli Esteri di Cina e Russia, Wang Yi e Sergei Lavrov. Pechino ha affermato Wang, auspica che le parti “intensifichino gli sforzi diplomatici per attenuare e risolvere” il conflitto al più presto con “negoziati e altri canali politici”. Punto focale del colloqui, ha detto ancora Wang, “anche il divieto” di utilizzo di “armi di distruzione di massa”.

Mosca ringrazia per il sostegno alla sua posizione

Lavrov, precisa il ministero degli Esteri di Mosca, ha “informato” Wang degli “sviluppi nell’operazione militare speciale” in Ucraina e ha "ringraziato" il gigante asiatico - che non ha mai condannato l'invasione russa dell'Ucraina - "per il sostegno alla posizione della Russia sulla necessità di una soluzione equa intorno all'Ucraina e ai suoi sforzi per prevenire le provocazioni che coinvolgono componenti di armi di distruzione di massa". Russia e Cina, riporta l'agenzia Tass, intendono "migliorare il coordinamento" a livello di Consiglio di Sicurezza Onu e nell'ambito delle organizzazioni internazionali.