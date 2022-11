Matrimonio tra Miss Argentina e Miss Puerto Rico

Fabiola Valentín e Mariana Varela, entrambe ex finaliste di Miss Grand International, si sono sposate il 28 ottobre con una cerimonia segreta. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale in Argentina e, dal 2015, anche a Porto Rico

Le ex regine del concorso Miss Porto Rico e Miss Argentina hanno svelato un segreto romantico: non solo hanno avuto una relazione, ma lo scorso fine settimana si sono sposate. Dopo due anni insieme, Fabiola Valentín di Porto Rico e Mariana Varela dell'Argentina hanno pubblicato un video su Instagram per celebrare la loro storia d'amore. "Dopo aver deciso di mantenere la nostra relazione privata, abbiamo aperto le porte in un giorno speciale", riporta la didascalia sul social, circondata da emoji di cuori e anelli. Il video mostra alcuni momenti del tempo che le due innamorate hanno trascorso assieme, inclusi i viaggi per mete esotiche.