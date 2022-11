Germania, biglietto a 49 euro al mese per viaggiare su tutti i mezzi

Economia

Caro bollette, Cgia: “Solo Francia e Germania hanno dato più aiuti”

Gli Artigiani di Mestre hanno evidenziato come soltanto Parigi e Berlino abbiano stanziato più soldi di noi per alleviare gli effetti dei rincari energetici. Per sostenere famiglie e imprese adesso serviranno 20 miliardi di euro: l’unica soluzione possibile per il governo Meloni, che non vuole ricorrere allo scostamento di bilancio, è la riduzione della spesa pubblica, che però non appare semplice

Soltanto Francia e Germania più di noi. La Cgia di Mestre ha evidenziato come soltanto Parigi e Berlino hanno stanziato più risorse per il caro energia rispetto al governo Draghi. Da settembre 2021 ad oggi il governo tedesco ha stanziato 264,2 miliardi di euro di aiuti, mentre quello francese 71,6 miliardi, contro i 62,6 dell’ex esecutivo Draghi

IL CASO TEDESCO – È evidente come le risorse stanziate da Berlino siano fuori scala rispetto a quelle di tutti gli altri Paesi. Le condizioni tedesche sono però particolari: famiglie e imprese tedesche potranno beneficiare di un ammontare complessivo di aiuti pari al 7,4% del Pil, anche se in più anni, per affrontare un inverno che solitamente è molto più rigido di quello italiano. Conta ovviamente anche che la Germania sia la prima potenza industriale dell’Unione europea, con oltre 24 milioni di abitanti in più rispetto all’Italia