Brasile, auto travolge sostenitori di Bolsonaro durante blocchi strada

Il veicolo non si è fermato davanti alla folla radunata in strada e diversi manifestanti sono stati travolti. Ieri il presidente uscente ha lanciato un appello per liberare le autostrade

Un gruppo di sostenitori del presidente uscente del Brasile Bolsonaro, che bloccava per l’autostrada di Mirasol per protesta, è stato travolto da un’auto che non si è fermata davanti alla folla radunata sulla strada. Diverse persone sono state investite e sono rimaste ferite, ma non si segnalano decessi.

L'appello di Bolsonaro per interrompere i blocchi

Dopo che Bolsonaro ha perso il ballottaggio delle elezioni presidenziali di domenica contro Lula, i suoi sostenitori hanno dato vita a blocchi sulle autostrade di tutto il Brasile causando enormi ritardi, anche per la consegna di ossigeno agli ospedali. Ieri in un discorso Bolsonaro ha chiesto di liberare le strade: "La chiusura delle autostrade in tutto il Brasile danneggia il diritto delle persone di andare e venire” ed "è incostituzionale", ha detto. “Liberate le autostrade. Questo non fa parte di manifestazioni legittime”. Nonostante il video però oggi sono ancora 11 gli stati brasiliani che segnalano manifestazioni di irriducibili su strade e autostrade. Secondo la polizia stradale federale, tuttavia, il numero dei blocchi è sceso a 86, e sono almeno 834 in tutto quelli sciolti.

Attenzione: immagini forti che potrebbero urtare la sensibilità