Uk, raid al centro migranti a Dover: ipotesi movente di tipo razzista

Le indagini

Nel corso di una perquisizione nella casa del 66enne, gli agenti di polizia hanno rinvenuto materiale e “diversi oggetti d'interesse”, in particolare alcuni device. Olly Wright, capo del dipartimento antiterrorismo della Kent Police, ha definito il contesto dell'accaduto particolarmente "spregevole" e ha aggiunto che, non essendoci al momento legami con gruppi organizzati di estrema destra, “è probabile che Leak sia stato mosso da una qualche forma di recriminazione (contro i migranti) imbevuta di sentimenti di odio”. Leak sarebbe perciò un vero e proprio “attentatore solitario”: secondo gli agenti avrebbe preparato le molotov in casa; percorso i 150 chilometri che separano la sua abitazione da Dover; lanciato le molotov e, infine, tolto la vita in un distributore vicino. Come hanno raccontato i media britannici, Leak aveva espresso sui suoi profili social tutto il suo odio contro gli immigrati in una serie di post dal contenuto razzista. Secondo il Sun, l'assalitore era stato indagato per abusi sessuali su minori e aveva minacciato di suicidarsi mentre veniva interrogato dalla polizia. I giornali hanno inoltre scritto che soffriva di problemi mentali.