Il cantante e attore Lee Jihan morto a Seul nella strage di Halloween

Tra le vittime della strage di Halloween avvenuta sabato sera a Itaewon, Seul, dove la calca è costata la vita a 154 persone, c'è anche l'attore e star del K-Pop Lee Jihan.

Jihan, 24 anni, riportano le tv locali, era diventato celebre grazie a un concorso di canto sudcoreano, prima di avere successo nel mondo della recitazione. Le due agenzie che rappresentano la star - 935 Entertainment e 9Auto Entertainment - hanno confermato la notizia del suo decesso domenica, scrive Sky News. Pubblicando una foto nera in segno di lutto su Instagram, hanno scritto di avere "il cuore spezzato" per la sua morte e hanno detto ai fan che Jihan "è diventato una stella nel cielo". Jihan ha trovato la fama nel reality show sudcoreano Produce 101 nel 2017, dove 101 aspiranti K-pop gareggiavano per vincere un posto in una boy band di 11 membri. Nonostante non sia stato scelto per far parte della band finale, Jihan ha usato la piattaforma per passare alla recitazione, recitando nel dramma sudcoreano "Today Was Another Nam Hyun Day". Secondo AllKPop, il funerale di Ji Han si terrà il primo novembre.