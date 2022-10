Seul, Gucci cancella l'evento. "I nostri pensieri alle famiglie"

In segno di rispetto per il periodo di lutto nazionale dopo la tragedia della festa di Halloween, la casa di moda ha deciso di non procedere con la sfilata e l'after party in programma per martedì

Gucci ha deciso di cancellare il maxi evento previsto a Seul per domani, in segno di rispetto per il lutto disposto dalle autorità. La casa di moda a Seul ha due boutique: una, Gucci Goak, si trova proprio nel quartiere di Itaewon dove si è consumata la tragedia in cui hanno perso la vita oltre 150 persone. L’evento della casa di moda del gruppo Kering aveva in programma una sfilata al Gyeongbokung Palace per presentare la collezione Cosmogonie, seguita da un after party. Per la casa si moda sarebbe stato il primo show in Corea del Sud.