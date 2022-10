6/8 ©Ansa

La polizia non si aspettava una folla superiore a quella degli anni passati. Nessun rafforzamento era stato quindi previsto per la serata di Halloween. Come scrive il Corriere della Sera, Brian Higgins, che insegna Gestione delle Emergenze al John Jay College of Criminal Justice a New York, ha detto al New York Times che dai video e dalle testimonianze dei sopravvissuti “è abbastanza evidente che le forze di sicurezza non avevano personale a sufficienza e che non avevano un piano di emergenza”