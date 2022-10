Usa Weekly News, Biden “fiducioso” sull’esito delle midterm elections

10/23 Twitter GovRonDeSantis

DeSantis VS Trump /1 - Nel dibattito con Charlie Crist, democratico che lo sfida nella corsa per la poltrona di governatore della Florida, Ron DeSantis ha evitato di rispondere a chi gli chiedeva se completerà, se rieletto il prossimo novembre, il mandato o se lo interromperà per candidarsi alle presidenziali del 2024. Ma un segnale verso la discesa in campo a livello nazionale del pugnace governatore della Florida arriva dal fatto che già duella con Donald Trump, che continua a considerarsi il candidato in pectore per un ritorno alla Casa Bianca